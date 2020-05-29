Ярославскую область снова может затопить

29 Май 2020 2020-05-29T12:39:44+03:00

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До 31 мая в Ярославской области ожидаются сильные дожди, что может привести к паводкам, сообщили в региональном Управлении МЧС. Велика вероятность роста уровня воды в реках на 1-2 метра.

- По состоянию на утро 29 мая уровень воды в Волге составляет 84,67 метра по Балтийской системе, тогда как опасная отметка – 88 метров. Для сравнения: в феврале этого года, когда частично подтопило Волжскую набережную, вода не поднималась выше отметки в 87,87 метра по БС, - сказал начальник отдела по делам ЧС, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности Алексей Чикалев.

Спасатели предупреждают о перебоях в работе ливневок. Так что достаем из закромов резиновые сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU