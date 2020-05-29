2020-05-29T17:02:08+03:00
Общество

В Рыбинске из окна больницы №1 выпал пациент

Спасти мужчину не удалось
Светлана Крутикова
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У пациента была алкогольная интоксикация. ФОТО: группа "ГБУЗ ЯО ''Рыбинская городская больница 1'' ВКонтактеУ пациента была алкогольная интоксикация. ФОТО: группа "ГБУЗ ЯО ''Рыбинская городская больница 1'' ВКонтакте
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Из окна третьего этажа городской больницы №1 в Рыбинске выпал 51-летний мужчина. ЧП произошло вечером 28 мая.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Сергея Иванова, у пациента была алкогольная интоксикация, причиной случившегося стала белая горячка. Пострадавшему оказали помощь до приезда «скорой». Затем его повезли в травматологию. По пути в больницу он скончался.

По факту случившегося СКР по Ярославской области начал проверку, во время которой установят все обстоятельства произошедшего.

В тот же день из окна госпиталя для COVID-больных в Ярославле выпал пожилой мужчина. Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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