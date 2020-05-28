2020-05-28T14:32:33+03:00
Происшествия

В Ярославле из окна госпиталя для COVID-больных выпал пациент

Следственный комитет проводит проверку
Полина Вачнадзе
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ФОТО: сайт Областного клинического госпиталя ветеранов войнФОТО: сайт Областного клинического госпиталя ветеранов войн
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ЧП произошло сегодня, 28 мая. Мужчина проходил лечение в госпитале ветеранов войн, который сейчас занимается лечение больных с короновирусной инфекцией.

Пациента обнаружили под окнами госпиталя. Когда его нашли, пожилой мужчина был еще жив, врачи пытались его реанимировать, но безуспешно. Ярославец скончался.

По факту случившегося СКР по Ярославской области начал доследственную проверку, во время которой установят все обстоятельства ЧП.

Информация будет дополняться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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