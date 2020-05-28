2020-05-28T01:04:51+03:00
Общество

Ярославская прокуратура нашла нарушения в начислении выплат врачам из Углича

Одним сотрудникам доплату рассчитали неправильно, другим не выплатили совсем
Светлана Крутикова
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Прокуратура нашла нарушения в начислении выплат врачам скорой помощиПрокуратура нашла нарушения в начислении выплат врачам скорой помощиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Ярославской области провела проверку в Угличской ЦРБ. Напомним, ранее врачи скорой помощи записали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором сообщали о том, что не получили обещанные выплаты за работу с больными COVID-19.

В ходе проверки изучили зарплатные дела всех медицинских работников. Установили, что надбавки за работу с зараженными коронавирусом в полном объеме, по 25 тысяч рублей, получили только шесть сотрудников скорой помощи. Получили доплаты и 43 сотрудника больницы, которые оказывают пациентам первичную медико-санитарную помощь.

Но из-за того, что в медучреждении нет четких критериев, относящих сотрудников к той категории специалистов, которые должны получать стимулирующие выплаты, одним надбавки были рассчитаны неправильно, другим не выплачивались вовсе.

- Руководство больницы получило представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении должностного лица возбудили дело об административном правонарушении. Также прокуратура внесла представление председателю правительства региона об устранении нарушений, связанных с несоблюдением порядка начисления и выплат денежных средств стимулирующего характера в подведомственных учреждениях здравоохранения, - сообщили в ведомстве.

Прокурор области взял ситуацию под личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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