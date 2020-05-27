2020-05-27T19:30:54+03:00
Общество

Жители Мышкина категорически против открытия коек для COVID-больных

Они просят губернатора отменить принятое решение
Светлана Крутикова
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Жители Мышкина категорически против размещения COVID-больных в районной больницеЖители Мышкина категорически против размещения COVID-больных в районной больницеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жители Мышкина категорически против перевода COVID-больных из Ярославля в центральную районную больницу. Они написали обращение главе региона, в котором требуют отменить принятое решение.

Авторы письма обеспокоены тем, что терапевтическое отделение, где будут размещать зараженных коронавирусом, находится в одном здании с хирургическим и детским отделениями и поликлиникой.

- Даже в годы Великой Отечественной войны солдат, больных туберкулезом, лечили в семи километрах от Мышкина, не подвергая опасности заражения мирное население, - говорится в обращении.

Также составители письма отмечают, что медучреждение совсем не приспособлено для приема COVID-пациентов. В больнице не хватает врачей, медсестер и санитарок. Большинство же работающих медиков предпенсионного и пенсионного возраста, а это значит, что они находятся в группе риска.

На фоне того, что всех штрафуют за отсутствие масок и перчаток, решение, принятое департаментом здравоохранения, в городе расценивают как «пренебрежение элементарными мерами безопасности».

- Мы требуем оградить наш район от грозящей опасности и отменить непродуманное решение, - завершают свое обращение жители Мышкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жители Мышкина категорически против открытия коек для COVID-больных
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