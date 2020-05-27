2020-05-27T13:04:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области определили больницы, где будут долечиваться пациенты с COVID-19

Там будут находиться ярославцы, состояние которых стабилизировали
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Там будут находиться ярославцы, состояние которых стабилизировалиТам будут находиться ярославцы, состояние которых стабилизировалиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области опубликовал перечень больниц, где будут долечиваться пациенты с коронавирусом. Туда будут направлять из специализированных клиник больных, самочувствие которых врачи уже стабилизировали в специализированных медучреждениях. В ЦРБ имени Соколова в Мышкине уже развернули 40 коек.

Сейчас в Ярославской области - 1187 инфекционных коек. В рамках четвертого этапа койки были оборудованы в Переславской, Некрасовской, Борисоглебской, Некоузской и Мышкинской ЦРБ. На данный момент, как сообщает департамент, они пустуют. Это необходимый дополнительный резерв, который будет использоваться в исключительном случае, причем, в приоритете местные жители.

Сейчас в регионе госпитализировано 700 человек, из них 285 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 415 - с типичной клиникой COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области определили больницы, где будут долечиваться пациенты с COVID-19
В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг
98 ярославцев попались на нарушении масочного режима
В Ярославле микроавтобус столкнулся с внедорожником и снес столб
Коронавирус в Ярославской области 27 мая: идем на спад?
Жители Ярославской области могут принять участие в акции «Безналичный июнь»
В Ярославле водитель маршрутки, дважды за год попавший в ДТП, остался без прав
Рыбинец чуть не лишился уха из-за бывшей девушки
В Ярославской области в отношении директора "Южного водоканала" проведут проверку
В Ярославле прошла операция по спасению птенца
В Ярославле конфликт двух знакомых закончился летальным исходом
Кафе в центре Ярославля, несмотря на ограничения, открылось для посетителей
У ярославского бизнесмена за долги отобрали катер
В Ярославле на карантин закрывается детский сад в центре города
В Ярославской области потратят 15 миллионов рублей на покупку новых COVID-тестов
В ярославских почтовых отделениях установили защитные экраны
Ярославские депутаты будут экономить на бумаге
В Ярославле возобновили строительство еще одной «долевки»
В Рыбинске мотоциклист влетел в легковушку
Ярославна заступилась за сожителя и избила полицейского
Двое ярославцев расплачивались в магазинах и кафе фальшивыми купюрами