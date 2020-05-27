В Ярославской области определили больницы, где будут долечиваться пациенты с COVID-19

27 Май 2020 2020-05-27T13:04:36+03:00

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Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области опубликовал перечень больниц, где будут долечиваться пациенты с коронавирусом. Туда будут направлять из специализированных клиник больных, самочувствие которых врачи уже стабилизировали в специализированных медучреждениях. В ЦРБ имени Соколова в Мышкине уже развернули 40 коек.

Сейчас в Ярославской области - 1187 инфекционных коек. В рамках четвертого этапа койки были оборудованы в Переславской, Некрасовской, Борисоглебской, Некоузской и Мышкинской ЦРБ. На данный момент, как сообщает департамент, они пустуют. Это необходимый дополнительный резерв, который будет использоваться в исключительном случае, причем, в приоритете местные жители.

Сейчас в регионе госпитализировано 700 человек, из них 285 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 415 - с типичной клиникой COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU