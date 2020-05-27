Прокуратура Ярославской области выявила нарушения при выплатах врачам из Углича

27 Май 2020 2020-05-27T18:27:53+03:00

Только шесть сотрудников скорой помощи получили выплаты в полном объеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторым сотрудникам доплату рассчитали неправильно, а кому-то и не платили вовсе

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Прокуратура Углича провела проверку по факту нарушения порядка выплат работникам скорой помощи. Напомним, врачи записали обращение к президенту Владимиру Путину, медики жаловались на то, что не получили обещанные выплаты за работу с больными COVID-19.

В ходе проверки установили, что шести сотрудникам скорой помощи, которые непосредственно работали с зараженными коронавирусом, выплатили надбавки в полной объеме - по 25 тысяч рублей каждому. Еще 43 сотрудника больницы, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, получили доплаты.

- Тем не менее из-за того, что в учреждении нет четких критериев отнесения работников к категории персонала, взаимодействующего с потенциально зараженными, отдельным сотрудникам выплаты за работу были рассчитаны неправильно или не выплачивались вовсе, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Руководство больницы получило представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении должностного лица возбудили дело об административном правонарушении.

- Также прокуратура внесла представление председателю правительства региона об устранении нарушений, связанных с несоблюдением порядка начисления и выплат денежных средств стимулирующего характера в подведомственных учреждениях здравоохранения, - сообщили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле прокурора области.

ИСТОЧНИК KP.RU