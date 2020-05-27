2020-05-27T16:43:52+03:00
Общество

Где вода? В администрации Рыбинска объяснили, почему нет горячей воды

Во время испытаний выявили 13 дефектов на сетях
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В администрации Рыбинска объяснили, почему нет горячей водыВ администрации Рыбинска объяснили, почему нет горячей водыФото: Полина Вачнадзе
Изменить размер текста:

Ростовцы жалуются на рыбный запах от водопроводной воды, а у некоторый рыбинцев ее просто нет. Гидравлические испытания на тепловых сетях котельной "Волжский" ООО "Рыбинская генерация" должны были продлиться два дня - с 18 по 20 мая. Но жители города до сих пор сидят без горячей воды.

Причину объяснили в администрации города. Во время испытаний на сетях горячего водоснабжения выявили 13 дефектов, возобновить подачу воды без ремонта невозможно. Так когда же рыбинцы смогут снова погреться в теплых ваннах, а не бегать с ковшиками и тазиками?

- С 21 мая специалисты ООО «Рыбинская генерация» ведут работы по устранению выявленных дефектов. 25 мая приступили к работе по устранению аварийной ситуации на обратном трубопроводе диаметром 400 миллиметров на вводе в систему горячего водоснабжения микрорайона, - сообщили в департаменте ЖКХ.

Только после завершения этих работ будет горячая вода. Обещают, что произойдет это в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура Ярославской области выявила нарушения при выплатах врачам из Углича
В Ярославской области начали открывать дежурные группы в садах
МЧС: в Ярославской области в ближайшие часы ухудшится погода
Где вода? В администрации Рыбинска объяснили, почему нет горячей воды
В день выхода на свободу ярославец снова пошел на преступление
Прокуратура потребовала дать свет на дороге в Переславском районе
Роспотребнадзор: вода в Ростове не соответствует нормам по четырем параметрам
Волна автопожаров в Ярославле: сгорели две машины
Миллион перчаток, 800 тысяч масок. Запаса средств защиты в ярославских больницах должно хватить на 2-4 недели
Соблюдаем дистанцию: ярославец ждал автобус на стене остановки
В Ярославской области определили больницы, где будут долечиваться пациенты с COVID-19