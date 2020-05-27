Где вода? В администрации Рыбинска объяснили, почему нет горячей воды

27 Май 2020 2020-05-27T16:43:52+03:00

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Ростовцы жалуются на рыбный запах от водопроводной воды, а у некоторый рыбинцев ее просто нет. Гидравлические испытания на тепловых сетях котельной "Волжский" ООО "Рыбинская генерация" должны были продлиться два дня - с 18 по 20 мая. Но жители города до сих пор сидят без горячей воды.

Причину объяснили в администрации города. Во время испытаний на сетях горячего водоснабжения выявили 13 дефектов, возобновить подачу воды без ремонта невозможно. Так когда же рыбинцы смогут снова погреться в теплых ваннах, а не бегать с ковшиками и тазиками?

- С 21 мая специалисты ООО «Рыбинская генерация» ведут работы по устранению выявленных дефектов. 25 мая приступили к работе по устранению аварийной ситуации на обратном трубопроводе диаметром 400 миллиметров на вводе в систему горячего водоснабжения микрорайона, - сообщили в департаменте ЖКХ.

Только после завершения этих работ будет горячая вода. Обещают, что произойдет это в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU