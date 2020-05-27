Коронавирус в Ярославской области 27 мая: идем на спад?

27 Май 2020 2020-05-27T11:26:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области уменьшается количество заболевших коронавирусом за сутки. Если вчера их было 94 человека, то сегодня - 82. Вылечились от инфекции 47 ярославцев. На данный момент госпитализировано ровно 700 жителей области: 285 человек с подтвержденным COVID-19, 415 - с типичной клиникой заболевания. В крайне тяжелом состоянии один пациент, в тяжелом - 24, в состоянии средней тяжести - 152, в удовлетворительном - 2002. На обязательной изоляции находятся 179 ярославцев, на карантине - 2581. Статистика по районам заболевших с начала периода 2808: Ярославль – 1545; Рыбинск – 308; Гаврилов-Ямский МР – 185; Ростовский МР – 125; Ярославский МР – 114; Переславский городской округ – 109; Тутаевский МР – 103; Рыбинский МР – 83; Некрасовский МР – 58; Борисоглебский МР – 44; Большесельский МР – 38; Угличский МР – 29; Некоузский МР – 23; Даниловский МР – 18; Пошехонский МР – 10; Брейтовский МР – 7; Первомайский МР – 6; Мышкинский МР – 2; Любимский МР – 1.

ИСТОЧНИК KP.RU