На реконструкцию Волковского театра Минкульт дал 29 миллионов рублей

22 Май 2020 2020-05-22T14:08:34+03:00

Такие реставрационные работы в театре не проводились с 1965 года

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На реконструкцию театра имени Федора Волкова Министерство культуры России выделило около 29 миллионов рублей. На эти деньги будет отремонтирована главная сцена, туалетные комнаты, фойе, заменены кресла в зрительном зале и вымыт фасад театра. Таких комплексных реставрационных работ Первый ярославский не видел с 1965 года.

В 2021 году в театре собираются обновить верхнюю механику сцены. Если получится, на месте декоративного цеха будет создана еще одна, третья сцена, на 250 зрителей. Ее собираются использовать для спецпроектов, лекций и других мероприятий.

Все премьеры, которые были запланированы в Волковском театре, а также празднование его 270-летия и Международный Волковский фестиваль из-за пандемии перенесены на осень. Отменены и все гастроли. Сейчас для зрителей проводятся онлайн-спектакли, а откроется театр только в ноябре.

О премьерах и планах на встрече с журналистами рассказал художественный руководитель Первого ярославского Сергей Пускепалис.

ИСТОЧНИК KP.RU