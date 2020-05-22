2020-05-22T14:08:34+03:00
Звезды

На реконструкцию Волковского театра Минкульт дал 29 миллионов рублей

Такие реставрационные работы в театре не проводились с 1965 года
Полина Вачнадзе
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На реконструкцию театра Минкульт выделил 29 миллионов рублейНа реконструкцию театра Минкульт выделил 29 миллионов рублей
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На реконструкцию театра имени Федора Волкова Министерство культуры России выделило около 29 миллионов рублей. На эти деньги будет отремонтирована главная сцена, туалетные комнаты, фойе, заменены кресла в зрительном зале и вымыт фасад театра. Таких комплексных реставрационных работ Первый ярославский не видел с 1965 года.

В 2021 году в театре собираются обновить верхнюю механику сцены. Если получится, на месте декоративного цеха будет создана еще одна, третья сцена, на 250 зрителей. Ее собираются использовать для спецпроектов, лекций и других мероприятий.

Все премьеры, которые были запланированы в Волковском театре, а также празднование его 270-летия и Международный Волковский фестиваль из-за пандемии перенесены на осень. Отменены и все гастроли. Сейчас для зрителей проводятся онлайн-спектакли, а откроется театр только в ноябре.

О премьерах и планах на встрече с журналистами рассказал художественный руководитель Первого ярославского Сергей Пускепалис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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