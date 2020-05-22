На реконструкцию Волковского театра Минкульт дал 29 миллионов рублей
На реконструкцию театра имени Федора Волкова Министерство культуры России выделило около 29 миллионов рублей. На эти деньги будет отремонтирована главная сцена, туалетные комнаты, фойе, заменены кресла в зрительном зале и вымыт фасад театра. Таких комплексных реставрационных работ Первый ярославский не видел с 1965 года.
В 2021 году в театре собираются обновить верхнюю механику сцены. Если получится, на месте декоративного цеха будет создана еще одна, третья сцена, на 250 зрителей. Ее собираются использовать для спецпроектов, лекций и других мероприятий.
Все премьеры, которые были запланированы в Волковском театре, а также празднование его 270-летия и Международный Волковский фестиваль из-за пандемии перенесены на осень. Отменены и все гастроли. Сейчас для зрителей проводятся онлайн-спектакли, а откроется театр только в ноябре.
О премьерах и планах на встрече с журналистами рассказал художественный руководитель Первого ярославского Сергей Пускепалис.
ИСТОЧНИК KP.RU