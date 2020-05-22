До встречи осенью: Волковский театр в Ярославле уходит в отпуск и на ремонт

22 Май 2020 2020-05-22T09:41:01+03:00

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Новый сезон в Волковском театре начнется только в ноябре. Об этом на встрече с журналистами рассказал художественный руководитель Первого ярославского Сергей Пускепалис.

- Общее настроение сейчас не очень. Из-за инфекции все наши планы, программа дала сбой. В апреле мы вышли на тот уровень по продаже билетов, по привлечению зрителей, по остальной работе, на который и рассчитывали. Но, увы… Сейчас нужно максимально минимизировать потери от вынужденного простоя театра, - сказал худрук.

С 3 июня вся труппа уходит в отпуск, так как начинать сейчас репетиции не имеет никакого смысла. А с 17 июня в театре начнется ремонт. В зрительном зале сменят кресла, обновят все механизированные системы сценической коробки, отремонтируют уборные и преобразят фойе. Зрительный зал приобретет черты того, что был в театре в начале прошлого века.

- Когда-то совершенно различная публика приходила сюда. Одна занимала первые ряды, другая ложи, третья – галерку. Думаю, возврат той традиции – это своего рода театральная игра, - считает Сергей Пускепалис.

Из отпуска труппа вернется в июле – и начнутся репетиции. Планируются три премьеры: «Еврейское счастье», «Сирена и Виктория», «Забыть Герострата». Их ярославский и не только зритель сможет увидеть в ноябре.

Традиционный Волковский фестиваль тоже пройдет в ноябре. Тема этого года: «Русская драматургия на языках мира». В Ярославле ждут театры из ближнего и дальнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU