2020-04-13T17:53:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Отделение больницы №3 в Ярославле закрыли на дезинфекцию

У пациента, поступившего с пневмонией, подтвердился коронавирус
Полина Вачнадзе
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Отделение больницы №3 в Ярославле закрыли на дезинфекциюОтделение больницы №3 в Ярославле закрыли на дезинфекциюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Терапевтическое отделение больницы №3 (бывшая 7-я больница) в Ярославле закрыто на дезинфекцию. Это было сделано после того, как у одного из пациентов, поступившего с пневмонией, подтвердился диагноз "коронавирус". Ему был сделан анализ, обязательный при подозрениях на пневмонию, и он дал положительный результат. После этого жителя области перевели в инфекционную больницу.

И персонал медицинского учреждения, и другие пациенты, с которыми контактировал больной COVID-19, прошли все анализы. Симптомов заболевания на данный момент ни у кого не наблюдается. Все контактировавшие сотрудники больницы отправлены на больничный, который им оплатят.

Терапевтическое отделение после окончания дезинфекции снова откроют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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