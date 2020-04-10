Ярославцам, подозреваемым в убийстве четырёх человек, предъявлены обвинения
Следственными органами Ярославля предъявлены обвинения троим мужчинам, подозреваемым в совершении убийстве четырёх человек. Трупы были обнаружены после тушения пожара в одном из частных домов.
- По версии следствия, обвиняемые, находясь в доме потерпевших, в ходе внезапно возникшего конфликта избили их до потери сознания, после чего, желая скрыть преступление, совершили поджог, - прокомментировали в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, расследование дела продолжается. Напомним, накануне появилось видео их задержания.
ИСТОЧНИК KP.RU