Убили и сожгли: в Ярославле задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек. Видео
Сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, которые подозреваются в жестоком убийстве четырех человек.
2 февраля этого года загорелся один из частных домов на улице Посохова в Ярославле. После того, как потушили пожар, обнаружили тела троих мужчин и одной женщины с признаками насильственной смерти.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемых и их местонахождение. В настоящее время с ними проводятся следственные действия, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
Более подробная информация не разглашается в интересах следствия.
Задержание подозреваемых в убийстве четырех человек.пресс-служба Следственного Управления Следственного комитета по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU