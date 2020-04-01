2020-04-01T21:09:53+03:00
Происшествия

Убили и сожгли: в Ярославле задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек. Видео

Тела потерпевших обнаружили после тушения пожара
Светлана Крутикова
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Сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин. ФОТО: скрин с видео пресс-службы СКР по Ярославской областиСотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин. ФОТО: скрин с видео пресс-службы СКР по Ярославской области
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Сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, которые подозреваются в жестоком убийстве четырех человек.

2 февраля этого года загорелся один из частных домов на улице Посохова в Ярославле. После того, как потушили пожар, обнаружили тела троих мужчин и одной женщины с признаками насильственной смерти.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемых и их местонахождение. В настоящее время с ними проводятся следственные действия, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

Более подробная информация не разглашается в интересах следствия.

Задержание подозреваемых в убийстве четырех человек.пресс-служба Следственного Управления Следственного комитета по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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