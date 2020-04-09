Состояние удовлетворительное: жительница Рыбинска, заболевшая коронавирусом, находится в горбольнице № 2

9 Апр 2020 2020-04-09T23:56:24+03:00

9 апреля в Ярославской области подтвердились еще два теста на COVID-19 Фото: Администрация Рыбинска

Всего в городе на изоляции 92 человека

Изменить размер текста: A A

На 9 апреля в Рыбинске на самоизоляции находится 92 человека. Женщина в подтвержденным диагнозом COVID-19 пребывает в инфекционном отделении горбольницы №2 в удовлетворительном состоянии.

Читайте также: в Ярославской области коронавирус подтвердился еще у двоих человек. Жена и 7-летний сын жителя Москвы, который приехал в Переславль-Залесский с диагнозом, тоже заболели. Их тексты показали положительный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU