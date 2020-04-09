Состояние удовлетворительное: жительница Рыбинска, заболевшая коронавирусом, находится в горбольнице № 2
Всего в городе на изоляции 92 человека
9 апреля в Ярославской области подтвердились еще два теста на COVID-19Фото: Администрация Рыбинска
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На 9 апреля в Рыбинске на самоизоляции находится 92 человека. Женщина в подтвержденным диагнозом COVID-19 пребывает в инфекционном отделении горбольницы №2 в удовлетворительном состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU