2020-04-09T12:20:20+03:00
Общество

Защита дипломов у выпускников колледжей может пройти по видеосвязи

Такой вариант сейчас рассматривается
Полина Вачнадзе
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26,5 тысяч студентов из 35 колледжей и техникумов области начали учиться в удаленном режиме26,5 тысяч студентов из 35 колледжей и техникумов области начали учиться в удаленном режимеФото: Мария ЛЕНЦ
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26,5 тысяч студентов из 35 колледжей и техникумов области начали учиться в удаленном режиме. Сейчас упор сделан на теоретическую часть программ и каждое образовательное учреждение выстраивает работу самостоятельно, с учетом своей специфики. Если нет возможности организовать практическую подготовку на удаленке, то эти занятия, в том числе и лабораторные, перенесут на следующий год.

Для учащихся выпускных курсов учебная программа уплотняется с учетом пропущенной нерабочей недели. Рассматриваются варианты наиболее безопасной сдачи практических работ и возможности защиты дипломов по видеосвязи.

Для учебного процесса сейчас используются федеральные образовательные платформы и сервисы. Тем студентам, у которых нет технической возможности осваивать программу при помощи Интернета, задания выдают на бумажном носителе.

1167 учащихся, которые имеют право на бесплатное питание, получат продуктовые наборы. Школьники наборы должны начать получать с сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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