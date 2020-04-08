«Большинство фактов не подтвердились»: в Гаврилов-Ямской ЦРБ завершилась проверка по факту плохого обращения с пациенткой

8 Апр 2020 2020-04-08T14:47:59+03:00

После изучения вопроса, большинство фактов, изложенных в жалобе дочери женщины, не подтвердились. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Ярославской области завершилась проверка по факту плохого обращения с пожилой пациенткой в Гаврилов-Ямской ЦРБ. После изучения вопроса, большинство фактов, изложенных в жалобе дочери женщины, не подтвердились.

- При этом, установлено нарушение должностной инструкции дежурным врачом: не приняты все необходимые организационные меры для перемещения пациентки после падения на кровать в палате и не информирование главного врача при возникновении внештатной ситуации, - прокомментировали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения и фармации.

К работникам, дежурившим в больнице во время случившегося, применены меры дисциплинарного взыскания. Напомним, ранее дочь пенсионерки рассказала, что врач избил 71-летнюю женщину, после того как ей стало плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU