«Большинство фактов не подтвердились»: в Гаврилов-Ямской ЦРБ завершилась проверка по факту плохого обращения с пациенткой
В Ярославской области завершилась проверка по факту плохого обращения с пожилой пациенткой в Гаврилов-Ямской ЦРБ. После изучения вопроса, большинство фактов, изложенных в жалобе дочери женщины, не подтвердились.
- При этом, установлено нарушение должностной инструкции дежурным врачом: не приняты все необходимые организационные меры для перемещения пациентки после падения на кровать в палате и не информирование главного врача при возникновении внештатной ситуации, - прокомментировали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения и фармации.
К работникам, дежурившим в больнице во время случившегося, применены меры дисциплинарного взыскания. Напомним, ранее дочь пенсионерки рассказала, что врач избил 71-летнюю женщину, после того как ей стало плохо.
ИСТОЧНИК KP.RU