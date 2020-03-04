Прокуратура начала проверку по заявлению об избиении 71-летней пациентки в Гаврилов-Ямской ЦРБ
В центральной районной больнице Гаврилов-Яма Ярославской области врач избил 71-летнюю пациентку. Об этом сообщила дочь пострадавшей женщины, написав заявление в прокуратуру.
По словам женщины, ее матери стало плохо в коридоре медицинского учреждения. Вместо того, чтобы оказывать больной помощь, медперсонал просто оттащил пенсионерку к ее кровати. После этого лечащий врач нанес ей несколько ударов кулаками по голове.
- Департамент здравоохранения и фармации начал проверку по фактам, изложенным в публикации. Идет сбор медицинской документации, с медицинского персонала запрошены объяснительные, - прокомментировали в пресс-службе Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. - По результатам проверки будут сделаны соответствующие выводы.
Региональная прокуратура также начала проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU