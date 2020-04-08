Игроки ярославского «Буревестника» вошли в список лучших сезона Чемпионата России Суперлиги-1
Артемс Бутянковс и Джастин Роберсон стали лучшими по версии портала eurobasket.com
Джастина Роберсона признали лучшим защитником сезона. ФОТО: пресс-служба БК "Буревестник"
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Латвийский форвард Артемс Бутянковс победил в номинации «Лучший форвард чемпионата», также он попал в первую символическую пятерку Суперлиги-1. В составе «Бури» капитан провел 16 матчей, там он в среднем набирал 19.1 очков, 8.5 подборов, 1.2 передач.
Джастина Роберсона признали лучшим защитником сезона и был включен в символическую пятерку Лиги. Он участвовал в 26 матчах. Напомним, что баскетбольный клуб и Роберсон заключили соглашение еще на один сезон.
Чемпионат России Суперлига-1 был завершен досрочно. Баскетбольный клуб «Буревестник» занял 3 место.
ИСТОЧНИК KP.RU