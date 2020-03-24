Ярославский «Буревестник» продлил контракт с Джастином Робертсоном

24 Март 2020 2020-03-24T12:30:47+03:00

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БК «Буревестник» и американский защитник Джастин Робертсон продлили соглашение еще на один сезон.

– Бомберсон (Роберсон – примечание) крайне важен для нас. Он стал настоящим членом коллектива за площадкой, острием нашего кинжала в игре, а также любимцем публики на трибунах и у экранов. Все это говорит о том, что продление контракта с ним - это большая победа для клуба, - сказал главный тренер БК «Буревестник» Михаил Терехов.

Робертсон перешел в ярославский клуб в сезоне 2019/2020. Он принял участие во всех 26 играх, в 24-х выходил в стартовой пятерке. Средняя статистика защитника в сезоне: 19.5 очков, 3.1 передач, 3.7 подборов, 2 перехвата.

– В этом году я провожу по-настоящему взрывной сезон с крутыми ребятами и тренерами. Мне также нравится организация работы клуба. Как игроку мне представилась возможность продемонстрировать свои лидерские качества и характер. В последние пару недель у нас были переговоры, и мы пришли к соглашению, что я продолжу выступать в Ярославле в следующем сезоне. Так что, болельщики «Буревестника», давайте пошумим, - так прокомментировал продление контракта Джастин Роберсон.

ИСТОЧНИК KP.RU