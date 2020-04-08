Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 8 апреля: на лечении 9 человек
На обязательной изоляции – 883 ярославца
На обязательной изоляции сейчас 883 человекаФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области за сутки новых заболевших, к счастью, не прибавилось. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.
- На лечении остаются 9 из 11 выявленных за весь период пациентов с COVID-19. Семь человек находятся в инфекционной больнице Ярославля, один – в Тутаевской ЦРБ, один – в Рыбинской городской больнице №2, - сказал глава области.
На обязательной изоляции сейчас 883 человека. Вчера их было 930.
За сутки в регионе проведено 531 исследование на коронавирус. Все анализы отрицательные.
ИСТОЧНИК KP.RU