В ярославские центры занятости можно попасть по предварительной записи. Телефоны

7 Апр 2020 2020-04-07T18:26:03+03:00

Но приходить туда можно не ранее, чем за 5 минут до назначенного времени

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С 6 по 10 апреля в центрах занятости прием яролавцев, которые обратились в первый раз, проходит по предварительной записи. Приходить на прием можно не ранее, чем за 5 минут до назначенного времени. Эти ограничения помогут избежать большого скопления людей.

Перерегистрация ярославцев, уже стоящих на учете в службе занятости, будет проводиться в эти же даты, но исключительно по телефону.

Сейчас Федеральная служба по труду и занятости разрабатывает порядок дистанционной первичной регистрации и перерегистрации, а также порядок онлайн-собеседований с работодателями при помощи портала «Работа в России». О введении дополнительных возможностей дистанционного взаимодействия будет объявлено позднее.

Телефоны отделений Центров занятости населения:

1. ГКУ ЯО ЦЗН города Ярославля – тел. (84852) 32-81-49, 45-89-85, 45-78-75, 30-01-03, 30-04-93.

2. Гаврилов-Ямское отделение ГКУ ЯО ЦЗН города Ярославля – тел. (848534) 2-42-85,

2-35-89.

3. Некрасовское отделение ГКУ ЯО ЦЗН города Ярославля – тел. (848531) 4-11-65, 4-26-10.

4. ГКУ ЯО ЦЗН города Переславля-Залесского – основной тел. (848535) 3-25-54, резервный (848535) 6-22-52 – для перерегистрации, (8-48535) 3-19-26 – для справок.

5. Борисоглебское отделение ГКУ ЯО ЦЗН города Переславль-Залесского – тел. (848539)2-16-58 , 89092783429.

6. Ростовское отделение ГКУ ЯО ЦЗН города Переславль-Залесского – (848536) 6-29-91, 6-33-74.

7. ГКУ ЯО ЦЗН города Рыбинска – тел. (84855) 55-00-62, 55-00-81, 8-910-960-14-04.

8. Брейтовское отделение ГКУ ЯО ЦЗН города Рыбинска – тел. (848545) 2-21-04, 2-15-58.

9. Некоузское отделение ГКУ ЯО ЦЗН города Рыбинска – тел. (848547) 2-18-02 или 2-16-77.

10. Пошехонское отделение ГКУ ЯО ЦЗН города Рыбинска – тел. (848546) 2-28-69, 2-23-50, 2-17-37.

11. ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района – тел. (848538)5-10-02, (848538)5-11-25.

12. Любимское отделение ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района – тел. (848543) 2-22-99, 2-28-54, 2-28-25.

13. Первомайское отделение ГКУ ЯО ЦЗН Даниловского района – тел. (848549) 2-11-58, 8(48549) 2-15-58.

14. ГКУ ЯО ЦЗН Тутаевского района – тел. (848533) 2-29-00, 2-09-54.

15. Большесельское отделение ГКУ ЯО ЦЗН Тутаевского района – (848542) 2-15-87-, 2-10-39.

16. ГКУ ЯО ЦЗН Угличского района – тел. (848532) 2-33-04, 2-29-58.

17. Мышкинское отделение ГКУ ЯО ЦЗН Угличского района – тел. (848544) 2-15-12, 2-11-82.

ИСТОЧНИК KP.RU