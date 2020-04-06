2020-04-06T22:49:07+03:00
Общество

Ярославские центры занятости с 6 по 10 апреля будет работать по предварительной записи

Людям., получившим явку, можно прийти не раньше, чем за пять минут
Полина ЗАЙЦЕВА
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Обратившимся в центр занятости при себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку, документы об образовании, справку о среднем заработке за последние три месяца.Обратившимся в центр занятости при себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку, документы об образовании, справку о среднем заработке за последние три месяца.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославле с 6 по 10 апреля будут работать центры занятости населения. Прием граждан будет осуществляться по предварительной явке. Гражданам можно приходить в центры не раньше чем за пять минут до назначенного времени.

- Граждане, которые в настоящее время не работают или находятся в поиске работы, могут позвонить по телефону и придти в назначенное время, - сообщила руководитель регионального департамента государственной службы занятости населения Лаура Зудина. - Перерегистрация граждан, уже состоящих на учете в органах службы занятости, будет продолжена на указанной неделе в телефонном режиме.

Обратившимся в центр занятости при себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку, документы об образовании, справку о среднем заработке за последние три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ярославские центры занятости с 6 по 10 апреля будет работать по предварительной записи
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