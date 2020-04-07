«Жесткий утренний фильтр»: в дежурных группах детских садов Ярославской области усилили меры профилактики

7 Апр 2020 2020-04-07T16:58:08+03:00

В детских садах обрабатывают перила и дверные ручки, шкафы и игрушки Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сегодня, 7 апреля, второй день работы дежурных групп. Детские сады приняли почти в полтора раза больше детей, чем накануне.

- Сейчас дошкольные учреждения региона посещают 1084 ребенка. Всего по области открыли 230 дежурных групп в 214 садах для детей, чьи родители работают в организациях, которым, по указу президента или постановлению регионального правительства, предписано продолжать трудовую деятельность, - отметила директор департамента образования Ирина Лобода.

В дежурных группах строго соблюдается санитарный режим и проводятся дезинфекционные мероприятия. Ввели жесткий утренний фильтр. Детям измеряют температуру и осматривают горло. В садах есть необходимые антисептики и дезинфицирующие средства. Обрабатывают перила и дверные ручки, шкафы и игрушки. Помещение проветривают. Сотрудникам выдали индивидуальные маски, их меняют каждые два часа.

Информацию о работе дежурных групп можно получить по телефонам горячих линий для родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU