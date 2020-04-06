В Ярославской области открылась «горячая линия» для родителей

6 Апр 2020 2020-04-06T10:03:31+03:00

Специалисты ответят на вопросы о дежурных группах в садах и дистанционном обучении Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты ответят на вопросы о дежурных группах в садах и дистанционном обучении

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В регионе начали работу «горячие линии» для родителей школьников и дошкольников

Специалисты муниципальных органов образования ответят на вопросы о работе дежурных групп в детских садах и организации дистанционного обучения в школах.

Звонить можно по телефонам:

Ярославль – (4852) 40-51-00, 40-51-43, 40-51-42

Рыбинск – 8(4855) 22-23-30, 28-23-82

Рыбинский район – 8(4855) 22-20-07

Городской округ Переславль-Залесский – 8(48535) 3-25-05

Ростов – 8(48536)7-90-60

Ярославский район – (4852), 73-29-19

Брейтово – 8(48545) 2-13-48, 2-19-87

Мышкин – 8(48544) 2-12-87

Борисоглебский район – 8(48539) 2-12-68

Данилов – 8(48538) 5-19-45

Углич – 8(48532) 5-02-45

Некоуз – 8(48547) 2-14-35

Пошехонье – 8(48546) 2-20-66

Некрасовский район – 8(48531) 4-16-36

Первомайский район – 8(48549) 2-13-73

Большое Село – 8-915-990-11-85

Гаврилов-Ям – 8 (48534) 2-40-51, 2-42-72

Любим – 8(48543) 2-15-52

Тутаев – 8(48533) 2-61-60

С сегодняшнего дня, 6 апреля, ярославские школы перешли на дистанционное обучение. Также в регионе откроют дежурные группы в детских садах. Принимать туда будут тех детей, чьи родители работают в организациях, деятельность которых разрешили.

ИСТОЧНИК KP.RU