В Ярославской области открылась «горячая линия» для родителей
В регионе начали работу «горячие линии» для родителей школьников и дошкольников
Специалисты муниципальных органов образования ответят на вопросы о работе дежурных групп в детских садах и организации дистанционного обучения в школах.
Звонить можно по телефонам:
Ярославль – (4852) 40-51-00, 40-51-43, 40-51-42
Рыбинск – 8(4855) 22-23-30, 28-23-82
Рыбинский район – 8(4855) 22-20-07
Городской округ Переславль-Залесский – 8(48535) 3-25-05
Ростов – 8(48536)7-90-60
Ярославский район – (4852), 73-29-19
Брейтово – 8(48545) 2-13-48, 2-19-87
Мышкин – 8(48544) 2-12-87
Борисоглебский район – 8(48539) 2-12-68
Данилов – 8(48538) 5-19-45
Углич – 8(48532) 5-02-45
Некоуз – 8(48547) 2-14-35
Пошехонье – 8(48546) 2-20-66
Некрасовский район – 8(48531) 4-16-36
Первомайский район – 8(48549) 2-13-73
Большое Село – 8-915-990-11-85
Гаврилов-Ям – 8 (48534) 2-40-51, 2-42-72
Любим – 8(48543) 2-15-52
Тутаев – 8(48533) 2-61-60
С сегодняшнего дня, 6 апреля, ярославские школы перешли на дистанционное обучение. Также в регионе откроют дежурные группы в детских садах. Принимать туда будут тех детей, чьи родители работают в организациях, деятельность которых разрешили.
ИСТОЧНИК KP.RU