Ярославских браконьеров будут лишать права на охоту и оружия

7 Апр 2020 2020-04-07T12:57:03+03:00

И что делать тем, кто оплатил госпошлину, а сезон охоты отменили

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В Ярославской области вышли на «охоту» антибраконьерские группы. Несмотря на отмену весеннего сезона охоты из-за угрозы распространения коронавируса, смельчаки, которые пошли поперек, все равно нашлись. В минувшие выходные инспекторы выявили четыре факта неправомерного нахождения граждан с оружием в охотничьих угодьях. Составлены административки.

- За нарушения предусмотрено наказание: лишения права на охоту на срок до двух лет, кроме того, может быть конфисковано оружие, - пояснил заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

Те охотники, что оплатили государственную пошлину за выдачу разрешения на охоту, могут ей воспользоваться в следующем сезоне. Напомним, что сезон весенней охоты в Ярославской области отменили из-за угроза распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU