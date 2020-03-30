В Ярославской области отменили сезон охоты
В Ярославской области отменен сезон охоты. Он должен был начаться 11 апреля, но из-за карантинных мероприятий откладывается на неопределенный срок. Такое решение принял сегодня, 30 марта, региональный штаб по противодействию распространения коронавируса.
- Ежегодно во время охотничьего сезона в нашу область приезжает много охотников из других субъектов РФ. А сейчас главная задача – предотвратить распространение вируса, - пояснил заместитель председателя правительства регион Роман Колесов.
Любителей пострелять, которые ждали начала сезона, предупреждают: незаконная охота с причинением крупного ущерба является уголовно наказуемым преступлением. Помимо штрафа до одного миллиона рублей нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU