2020-03-30T15:02:07+03:00
Общество

В Ярославской области отменили сезон охоты

Он должен был начаться 11 апреля
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области отменен сезон охотыВ Ярославской области отменен сезон охотыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ярославской области отменен сезон охоты. Он должен был начаться 11 апреля, но из-за карантинных мероприятий откладывается на неопределенный срок. Такое решение принял сегодня, 30 марта, региональный штаб по противодействию распространения коронавируса.

- Ежегодно во время охотничьего сезона в нашу область приезжает много охотников из других субъектов РФ. А сейчас главная задача – предотвратить распространение вируса, - пояснил заместитель председателя правительства регион Роман Колесов.

Любителей пострелять, которые ждали начала сезона, предупреждают: незаконная охота с причинением крупного ущерба является уголовно наказуемым преступлением. Помимо штрафа до одного миллиона рублей нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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