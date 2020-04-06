2020-04-06T13:49:13+03:00
Общество

Лекарства ярославцам-льготникам принесут студенты-медики

Волонтеры будут приходить к одиноким людям старше 65
Полина Вачнадзе
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В проекте приняли участие более 160 волонтеровВ проекте приняли участие более 160 волонтеровФото: Правительство Ярославской области
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Всем ярославцам старше 65 лет, которым с лекарствами не могут помочь родные и близкие, препараты домой будут доставлять студенты-медики. Воспользоваться этой помощью смогут только те, кому не нужна консультация специалиста.

Проект запущен с сегодняшнего дня, 6 апреля.

- В нем приняли участие более 160 волонтеров, молодые люди с разных курсов и факультетов, среди которых «Лечебное дело», «Сестринское дело» и «Акушерское дело». Участие в проекте на добровольной основе. Пока помогать студенты будут в пяти медицинских учреждениях Ярославля, а также в Некрасовском,Тутаеве и Угличе, - пояснили заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежда Корзина.

Заявку на получение лекарства можно оставить в поликлинике по месту жительства. Потом с пациентом созвонятся, чтобы уточнить время доставки.

Волонтеров распределили по поликлиникам, которые находятся недалеко от их места жительства. Всех проинструктировали и выдали средства защиты. Молодые люди должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также владеть информацией, какой препарат нужен пациенту. Помните, что в квартиру волонтеры не заходят. Опасайтесь мошенников, которые под благим предлогом могут обмануть и обокрасть. Как отличить волонтера от злоумышленника, читайте здесь.

Те льготники, которым еще не исполнилось 65 лет, будут получать медикаменты по прежней схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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