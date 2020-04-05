Носят бейдж и не заходят в квартиру: как отличить волонтера от мошенника
Председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе Павел Савчук рассказал, как отличить волонтеров, которые покупают пожилым людям продукты и лекарства в условиях распространения коронавирусной инфекции, от мошенников.
Во-первых, волонтеры носят специальный бейдж и паспорт гражданина РФ. У них с собой есть маска, перчатки и антисептики. Волонтеры не заходят в дом и знают номер заявки благополучателя. Этот номер они сообщают в начале визита.
Чтобы проверить личность волонтера, обратитесь в волонтерскую организацию региона.
ИСТОЧНИК KP.RU