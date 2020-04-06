В Ярославле проверяют, как подростки соблюдают карантин

6 Апр 2020 2020-04-06T13:31:11+03:00

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В этот раз сотрудники вышли на спортивнее площадки и детские игровые зоны в Дзержинском районе. Штрафов и каких-либо строгих мер воздействия на данный момент нет: специалисты Центра только объясняют, почему сейчас лучше остаться дома и ограничить общение с людьми.

В основном на спортивных и детских площадках сейчас тусят подростки, но встречаются и мамы с маленькими детьми, и пожилые люди. Всего в апреле специалисты провели 9 бесед.

Чтобы не было соблазна, в Ярославле закрывают доступ ко всем детским площадкам. Некоторые из них уже перегородили красной сигнальной лентой. Парки областного центра закрыты для посещения уже с конца марта.

Спасатели еще раз напоминают ярославцам о том, что сейчас лучше побыть дома, дождаться, когда угроза коронавируса пройдет.

ИСТОЧНИК KP.RU