2020-04-02T15:18:05+03:00
Общество

Воздушный крестный ход: Ярославскую область облетели с чудотворной иконой

В воздух подняли икону Казанской Божьей Матери
Светлана Крутикова
Поделиться:
В небо над Ярославской областью подняли икону Казанской Божьей Матери. ФОТО: страница епископа Переславского и Угличского Феоктиста в ФейсбукеВ небо над Ярославской областью подняли икону Казанской Божьей Матери. ФОТО: страница епископа Переславского и Угличского Феоктиста в Фейсбуке
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 апреля, в небо над Ярославской областью подняли икону Казанской Божьей Матери. Считается, что она помогает исцелиться от самых тяжелых болезней.

- Маршрут таков: Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Углич - Переславль - Борисоглебский - Ростов – Ярославль, - написал на своей странице в Фейсбуке епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Служители епархии убеждены, что такая мера поможет уберечь область от вспышки коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся три человека с подтвержденным диагнозом. 12 сомнительных результатов отправили на подтверждение в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский хлебозавод №4 не выплачивал зарплату работнику
Воздушный крестный ход: Ярославскую область облетели с чудотворной иконой
Ярэнерго обеспечило надежность электроснабжения госпиталя ветеранов
В рыбинской колонии открыли цех по изготовлению противопожарных покрывал
В Ярославле осудили автомобилиста, который не пропустил скорую помощь
В Рыбинске пьяная девушка, не желавшая выходить из такси, ударила полицейских
Ольга Конюхова назначена директором территориального офиса Росбанка в Ярославле
Коронавирус в Ярославской области на 2 апреля: еще 9 проб дали сомнительный результат
За нарушение карантинного режима ярославцам грозит до 300 тысяч штрафа
В Угличе «адвокат» убедил мужчину перевести ему на счёт 343 тысячи рублей
Жители Ярославской области смогут встать на биржу труда после окончания нерабочей недели
В Ярославле задержали «закладчика»: у него нашли 60 свертков с наркотиками
В Ярославской области строят первый модульный детский сад
В Ярославской области временно отменят часть пригородных поездов
В Ярославле усилили дезинфекцию подъездов многоквартирных домов
В Ярославской области ЗАГСы переходят на новый режим работы
Убили и сожгли: в Ярославле задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек. Видео
Со 2 апреля в Ярославле изменится расписание общественного транспорта
Больницы Ярославской области временно приостанавливают плановый прием
Прокуратура Ярославля предупреждает жителей о росте мошенничества из-за коронавируса
Сухой закон во время режима самоизоляции: в Ярославле предложили запретить продажу алкоголя