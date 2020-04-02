Воздушный крестный ход: Ярославскую область облетели с чудотворной иконой
Сегодня, 2 апреля, в небо над Ярославской областью подняли икону Казанской Божьей Матери. Считается, что она помогает исцелиться от самых тяжелых болезней.
- Маршрут таков: Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Углич - Переславль - Борисоглебский - Ростов – Ярославль, - написал на своей странице в Фейсбуке епископ Переславский и Угличский Феоктист.
Служители епархии убеждены, что такая мера поможет уберечь область от вспышки коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся три человека с подтвержденным диагнозом. 12 сомнительных результатов отправили на подтверждение в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU