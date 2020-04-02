Воздушный крестный ход: Ярославскую область облетели с чудотворной иконой

2 Апр 2020 2020-04-02T15:18:05+03:00

В небо над Ярославской областью подняли икону Казанской Божьей Матери. ФОТО: страница епископа Переславского и Угличского Феоктиста в Фейсбуке

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Сегодня, 2 апреля, в небо над Ярославской областью подняли икону Казанской Божьей Матери. Считается, что она помогает исцелиться от самых тяжелых болезней.

- Маршрут таков: Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Углич - Переславль - Борисоглебский - Ростов – Ярославль, - написал на своей странице в Фейсбуке епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Служители епархии убеждены, что такая мера поможет уберечь область от вспышки коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся три человека с подтвержденным диагнозом. 12 сомнительных результатов отправили на подтверждение в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU