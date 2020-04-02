Коронавирус в Ярославской области на 2 апреля: еще 9 проб дали сомнительный результат
По данным на 2 апреля, в области на обязательной самоизоляции находится 2081 человек. За прошедшие сутки на наличие коронавируса обследовали 298 человек. Выявили 9 сомнительных результатов.
- Пробы отправили на подтверждение в Москву. Таким образом, мы ждем подтверждения 12 анализов. Всех выявленных пациентов госпитализировали, - сообщил на своей странице в социальной сети губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
В больнице с подтвержденной коронавирусной инфекцией по-прежнему остается три человека. Двое находятся в удовлетворительном состоянии, у третьего состояние средней степени тяжести.
Президент Владимир Путин подписал указ о штрафах за нарушение карантина. Для жителей они составят от 15 до 40 тысяч рублей и это только в том случае, если не возникнет последствий для других людей.
ИСТОЧНИК KP.RU