2020-04-02T12:12:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области на 2 апреля: еще 9 проб дали сомнительный результат

В регионе ждут подтверждения 12 анализов
Светлана Крутикова
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На обязательной самоизоляции находится 2081 человек. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтактеНа обязательной самоизоляции находится 2081 человек. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте
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По данным на 2 апреля, в области на обязательной самоизоляции находится 2081 человек. За прошедшие сутки на наличие коронавируса обследовали 298 человек. Выявили 9 сомнительных результатов.

- Пробы отправили на подтверждение в Москву. Таким образом, мы ждем подтверждения 12 анализов. Всех выявленных пациентов госпитализировали, - сообщил на своей странице в социальной сети губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В больнице с подтвержденной коронавирусной инфекцией по-прежнему остается три человека. Двое находятся в удовлетворительном состоянии, у третьего состояние средней степени тяжести.

Президент Владимир Путин подписал указ о штрафах за нарушение карантина. Для жителей они составят от 15 до 40 тысяч рублей и это только в том случае, если не возникнет последствий для других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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