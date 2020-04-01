2020-04-01T19:23:41+03:00
Общество

Со 2 апреля в Ярославле изменится расписание общественного транспорта

Движение трамвая №9 временно отменят
Светлана Крутикова
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Изменения будут действовать до улучшения эпидемиологической обстановкиИзменения будут действовать до улучшения эпидемиологической обстановкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Со 2 апреля и до улучшения эпидемиологической обстановки изменится расписание движения общественного транспорта.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

- троллейбусы №1 «Ярославль Главный - ЯШЗ»; №3К «Ярославль Главный - торгово-развлекательный комплекс «РИО»; №5 «Улица Рыкачёва - Ярославль Главный», №7 «Улица Волгоградская - Октябрьская площадь», №8 «Улица Волгоградская - Торговый переулок», №9 «Улица Нефтяников - ЯШЗ»;

- трамваи №1 «Улица Свердлова - Улица Чкалова», №5 «Улица Чкалова - Больница № 9», №6 «Улица Автозаводская - улица Блюхера», №7 «Улица Свердлова - улица Волгоградская»;

- автобус №32 «Улица Сахарова – ЯМЗ».

Движение трамвая №9«Улица Блюхера - улица Свердлова» временно отменятся. Ознакомиться с расписанием можно на сайте мэрии Ярославля.

Из-за режима самоизоляции с 1 апреля изменили работу пригородные и междугородние маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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