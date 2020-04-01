Со 2 апреля в Ярославле изменится расписание общественного транспорта
Со 2 апреля и до улучшения эпидемиологической обстановки изменится расписание движения общественного транспорта.
Изменения коснутся следующих маршрутов:
- троллейбусы №1 «Ярославль Главный - ЯШЗ»; №3К «Ярославль Главный - торгово-развлекательный комплекс «РИО»; №5 «Улица Рыкачёва - Ярославль Главный», №7 «Улица Волгоградская - Октябрьская площадь», №8 «Улица Волгоградская - Торговый переулок», №9 «Улица Нефтяников - ЯШЗ»;
- трамваи №1 «Улица Свердлова - Улица Чкалова», №5 «Улица Чкалова - Больница № 9», №6 «Улица Автозаводская - улица Блюхера», №7 «Улица Свердлова - улица Волгоградская»;
- автобус №32 «Улица Сахарова – ЯМЗ».
Движение трамвая №9«Улица Блюхера - улица Свердлова» временно отменятся. Ознакомиться с расписанием можно на сайте мэрии Ярославля.
Из-за режима самоизоляции с 1 апреля изменили работу пригородные и междугородние маршруты.
ИСТОЧНИК KP.RU