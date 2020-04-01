Режим работы пригородных автобусов в Ярославской области во время самоизоляции: как будут ездить

1 Апр 2020 2020-04-01T09:43:42+03:00

Пригородные и междугородние маршруты перешли на работу по сокращенному расписанию

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Из-за режима самоизоляции, рекомендованного ярославцам, существенно снизилось количество пассажиров в общественном транспорте, в том числе в междугороднем и пригородном. Поэтому с 1 апреля, то есть с сегодняшнего дня, большинство автобусов перешли на работу по расписанию выходного дня.

– Графики автобусных маршрутов скорректированы с учетом снижения пассажиропотока с сохранением возможности совершения гражданами поездок, - прокомментировал и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко. –

Просим учитывать данные изменения, а лучше оставайтесь, пожалуйста, дома - там безопаснее!

Актуальная информация размещена на официальном сайте ГБУ ЯО «Яроблтранском».

Все вопросы можно задать по телефону горячей линии департамента транспорта Ярославской области: 8 (4852) 78-63-95 с 08:30 до 17:30 (приемная), по единому номеру проекта «Яртранспорт On-Line»: 8 (961)153-06-50 (сервис в режиме WhatsApp)

или по телефону справочной ГБУ ЯО «Яроблтранском»: 8(4852) 67-40-80 с 07:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU