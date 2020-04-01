Прокуратура Ярославля предупреждает жителей о росте мошенничества из-за коронавируса
Прокуратура Ярославля предупреждает жителей о возможной вспышке мошенничества из-за распространения коронавируса. Чаще всего злоумышленники проникают в квартиры под видом проверки граждан на наличие данного заболевания и дезинфекции жилья.
- В этой связи прокуратура области разъясняет, что сотрудники лечебных учреждений выезжают по месту жительства граждан только по их вызовам, какие-либо плановые и всеобщие обследования, дезинфекция жилых помещений в настоящее время не проводятся, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - В целях предупреждения противоправных действий необходимо проверять полномочия всех приходящих к Вам лиц.
Напомним, накануне мошенница обокрала ярославца, предложив ему медицинские услуги по борьбе с распространением коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU