Прокуратура Ярославля предупреждает жителей о росте мошенничества из-за коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T17:44:00+03:00

Чаще всего злоумышленники проникают в квартиры под видом проверки граждан на наличие данного заболевания и дезинфекции жилья

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Прокуратура Ярославля предупреждает жителей о возможной вспышке мошенничества из-за распространения коронавируса. Чаще всего злоумышленники проникают в квартиры под видом проверки граждан на наличие данного заболевания и дезинфекции жилья.

- В этой связи прокуратура области разъясняет, что сотрудники лечебных учреждений выезжают по месту жительства граждан только по их вызовам, какие-либо плановые и всеобщие обследования, дезинфекция жилых помещений в настоящее время не проводятся, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - В целях предупреждения противоправных действий необходимо проверять полномочия всех приходящих к Вам лиц.

Напомним, накануне мошенница обокрала ярославца, предложив ему медицинские услуги по борьбе с распространением коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU