2020-03-30T12:57:18+03:00
Происшествия

В Ярославле лжеборец с коронавирусом украла у пенсионера деньги

Женщина попала в квартиру под предлогом оказания медицинских услуг
Светлана Крутикова
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Мошенница украла у пенсионера 50 тысяч рублейМошенница украла у пенсионера 50 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера, 29 марта, в Дзержинском районе неизвестная женщина украла из квартиры 87-летнего пенсионера кошелек, в котором было 50 тысяч рублей. Доверчивый ярославец пустил незнакомку в свой дом после того, как она предложила медицинские услуги по борьбе с распространением коронавируса. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.

- Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия, устанавливаются причастные к совершению преступления, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полиция предупреждает, что мошенники могут использовать информацию о коронавирусе в корыстных целях. Будьте бдительны и осторожны, ориентируйтесь на сообщения официальных источников и не пускайте в свои квартиры незнакомых людей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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