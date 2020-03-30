В Ярославле лжеборец с коронавирусом украла у пенсионера деньги

30 Март 2020 2020-03-30T12:57:18+03:00

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Вчера, 29 марта, в Дзержинском районе неизвестная женщина украла из квартиры 87-летнего пенсионера кошелек, в котором было 50 тысяч рублей. Доверчивый ярославец пустил незнакомку в свой дом после того, как она предложила медицинские услуги по борьбе с распространением коронавируса. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.

- Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия, устанавливаются причастные к совершению преступления, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полиция предупреждает, что мошенники могут использовать информацию о коронавирусе в корыстных целях. Будьте бдительны и осторожны, ориентируйтесь на сообщения официальных источников и не пускайте в свои квартиры незнакомых людей!

ИСТОЧНИК KP.RU