2020-03-30T00:09:25+03:00
Коронавирус Covid-19

У главного тренера ХК «Локомотив» и его супруги выявили коронавирус

Об этом сообщается в официальном твиттере ХК «Авангард»
Полина ЗАЙЦЕВА
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Сейчас супруги находятся у себя дома. Фото: "Хоккейный клуб "Локомотив" Ярославль" \vk.com.Сейчас супруги находятся у себя дома. Фото: "Хоккейный клуб "Локомотив" Ярославль" \vk.com.
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У главного тренера ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкла Пелино и его супруги обнаружен коронавирус. Об этом сообщается в официальном твиттере хоккейного клуба «Авангард», который 60-летний Пелино тренировал до «Локомотива».

- Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции. Здоровья! – говорится в сообщении.

Сейчас супруги находятся у себя дома. Напомним, сезон КХЛ 2019-2020 был досрочно завершен из-за пандемии COVID-19. Подробнее о ситуации читайте тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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