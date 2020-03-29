У главного тренера ХК «Локомотив» и его супруги выявили коронавирус

29 Март 2020 2020-03-30T00:09:25+03:00

Сейчас супруги находятся у себя дома. Фото: "Хоккейный клуб "Локомотив" Ярославль" \vk.com.

Об этом сообщается в официальном твиттере ХК «Авангард»

Изменить размер текста: A A

У главного тренера ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкла Пелино и его супруги обнаружен коронавирус. Об этом сообщается в официальном твиттере хоккейного клуба «Авангард», который 60-летний Пелино тренировал до «Локомотива».

- Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции. Здоровья! – говорится в сообщении.

Сейчас супруги находятся у себя дома. Напомним, сезон КХЛ 2019-2020 был досрочно завершен из-за пандемии COVID-19. Подробнее о ситуации читайте тут.

ИСТОЧНИК KP.RU