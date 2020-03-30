2020-03-30T00:07:08+03:00
Коронавирус Covid-19

У тренера ХК «Локомотив» Майкла Пелино и его супруги выявили COVID-19

Супруги находятся у себя дома
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Пелино был главным тренером ХК «Локомотив» в сезоне 2019-2020.Пелино был главным тренером ХК «Локомотив» в сезоне 2019-2020.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

Вечером 29 марта стало известно о том, что у 60-летнего главного тренера ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкла Пелино обнаружен коронавирус. Положительный результат на инфекцию COVID-19 дал также тест супруги главы ярославского клуба.

О диагнозе наставника «Локомотива» стало известно из сообщения в официальном твиттере хоккейного клуба «Авангард». Его Пелино тренировал до «Локомотива», в сезоне КХЛ 2018–2019.

- Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции. Здоровья! – говорится в сообщении ХК «Авангард».

Сообщается, что сейчас супруги находятся у себя дома. Напомним, по итогам регулярного чемпионата лиги в Западной конференции «Локомотив» занял шестую строчку общего рейтинга. Клуб завершил борьбу в первом раунде плей-офф, проиграв финскому клубу «Йокерит». Сезон КХЛ 2019-2020 был досрочно завершен из-за пандемии COVID-19. «КП-Ярославль» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Продление студенческих проездных билетов в Москве с 30 марта по 3 апреля 2020 года в период самоизоляции
С 30 марта по 3 апреля 2020 года жителей столицы настоятельно просят не покидать дом без особой надобности. «КП» узнала, будет ли продление студенческих проездных в Москве после периода самоизоляции
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта 2020: в Москве ввели режим самоизоляции для все горожан, а власти Китая сообщили об окончании эпидемии
Мы собрали последние новости о коронавирусе и необходимых ограничениях по всему миру и в России на утро 30 марта 2020 года
Всеобщий режим самоизоляции в Новой Москве 2020: до какого числа продлится и как будет действовать
Всеобщий режим самоизоляции вводится для всех жителей Новой Москвы независимо от возраста с 30 марта 2020 года. Рассказываем, до какого числа он продлится и как будет действовать
Новости 24
У главного тренера ХК «Локомотив» и его супруги выявили коронавирус
В Угличе двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа жилого дома
«Выходной, приехать некому»: ярославне предложили прийти в больницу для сдачи теста на COVID-19
Москвич с коронавирусом скрывался на территории Ярославской области
В Ярославской области выявлен третий случай заболевания коронавирусом
В Ярославле столкнулись газель и иномарка. Пострадали восемь человек
В ярославской «Ауре» для посетителей будут открыты пять магазинов
В Ярославской области иномарка влетела в «Газель»: двое пострадавших
В Ярославле полиция проверила торговые центры
В Ярославле закрывают торговые центры
В Угличе двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа
Не напугаешь: ярославцы на карантине отправились на шашлыки
В Данилове реконструируют центральную площадь
В Ярославских школах готовятся к онлайн-обучению