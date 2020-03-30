У тренера ХК «Локомотив» Майкла Пелино и его супруги выявили COVID-19

Вечером 29 марта стало известно о том, что у 60-летнего главного тренера ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкла Пелино обнаружен коронавирус. Положительный результат на инфекцию COVID-19 дал также тест супруги главы ярославского клуба.

О диагнозе наставника «Локомотива» стало известно из сообщения в официальном твиттере хоккейного клуба «Авангард». Его Пелино тренировал до «Локомотива», в сезоне КХЛ 2018–2019.

- Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции. Здоровья! – говорится в сообщении ХК «Авангард».

Сообщается, что сейчас супруги находятся у себя дома. Напомним, по итогам регулярного чемпионата лиги в Западной конференции «Локомотив» занял шестую строчку общего рейтинга. Клуб завершил борьбу в первом раунде плей-офф, проиграв финскому клубу «Йокерит». Сезон КХЛ 2019-2020 был досрочно завершен из-за пандемии COVID-19. «КП-Ярославль» следит за развитием событий.