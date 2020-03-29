«Выходной, приехать некому»: ярославне предложили прийти в больницу для сдачи теста на COVID-19

29 Март 2020 2020-03-29T17:01:56+03:00

В больнице эту просьбу объяснили тем, что сейчас выходные и медперсонал не может приехать на дом

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Жительница Ярославля пожаловалась в социальных сетях на работу местных врачей. Девушка, которая приехала в город из Испании, ответственно села на самоизоляцию. Когда она позвонила в больницу по месту жительства для того, чтобы вызвать врача для постановки на учет, дежурный предложил девушке самой прийти в медицинское учреждение.

- И это говорит дежурный в регистратуре 28 марта, когда по России уже больше тысячи заражённых, когда я приехала из страны с 64 тысячами больных, а в мире заболело больше полумиллиона людей. В отличие от этого дежурного я знаю, что за подобное грозит штраф и уголовная ответственность, - пишет Анастасия Синицина в социальной сети. - То есть государство готово меня посадить за решетку и выписать штраф до миллиона рублей, а проинформировать людей, принимающих звонки в поликлинике - нет. Спасибо, что живой .

В больнице столь опасную просьбу мотивировали тем, что в выходные дни в учреждении никого нет. Подробнее о ситуации можно прочитать тут.

ИСТОЧНИК KP.RU