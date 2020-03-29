Приехавшей из Испании ярославне предложили самой прийти в больницу чтобы встать на учет

В Ярославле приехавшей из Испании девушке предложили самостоятельно придти в больницу, чтобы сдать тест на инфекцию COVID-19. Об этом жительница города написала в социальных сетях.

- Мне по прилете выдали два документа, в одном из них я указала свой адрес и место жительства, а в другом была памятка с порядком проведения карантина, - рассказала девушка. - В день приезда в Ярославль я позвонила на горячую линию по вирусу в Ярославской области. Меня перенаправили в поликлинику по месту жительства, куда я и позвонила впоследствии.

Не разобравшись в ситуации, дежурный не понял, что девушка хочет вызвать врача для того, чтобы встать на учет. По телефону ярославне предложили прийти в больницу самостоятельно и сдать там тест на коронавирус.

- Меня поразило само предложение прийти в больницу своими ногами, - говорит ярославна. - Возможно врач подумал что у меня уже 10 день карантина, когда по правилам и нужно сдавать мазок. Я отказалась идти в больницу, сославшись на документ, в котором я подписалась соблюдать условия карантина и нести за это уголовную ответственность.

Сейчас девушка находится на самоизоляции, сегодня начался второй день ее карантина.

- В ситуации уже разбирается главный врач медицинского учреждения, - прокомментировали в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

«КП-Ярославль» следит за развитием ситуации. Напоминаем, в регионе подтверждено три случая заболевания вирусом COVID-19. Старайтесь не выходить из дома без веских причин, минимизируйте встречи с людьми и соблюдайте правила гигиены.