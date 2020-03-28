В Ярославле закрывают торговые центры

28 Март 2020 2020-03-28T19:27:51+03:00

В них будут работать только отделы с продуктами и товарами первой необходимости

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Сегодня, 28 марта, во всех торговых центрах региона закрываются магазины. Работать будут только те отделы, в которых продают продукты и товары первой необходимости. Также закроют все кафе и зону фудкорта. Информация об этом появилось на странице правительства области в социальной сети.

Ранее губернатор ввел ряд ограничительных мер, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Ярославской области. С 28 марта по 5 апреля должны быть закрыты все кафе, рестораны, кинотеатры и другие развлекательные учреждения. Жителей старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля. Одиноким и малоимущим пенсионерам с понедельника начнут доставлять продукты.

На сегодняшний день в регионе выявлено два случая заражения коронавирусом. Еще два сомнительных теста отправили в центр «Вектор» для уточнения результата.

ИСТОЧНИК KP.RU