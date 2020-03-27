В Ярославле пенсионерам бесплатно доставят продукты

27 Март 2020 2020-03-27T18:25:53+03:00

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Речь идет о ярославцах старше 65 лет, которые живут одни и имеют доход ниже прожиточного минимума.

- Пожилым людям рекомендовано находиться дома и без острой необходимости не выходить на улицу. Мы понимаем, что такие граждане могут испытывать трудности с обеспечением себя продуктами и товарами первой необходимости. Мы составили поименные списки и определили фронт работ, - сказал директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля Сергей Ивченко.

В наборы входят продукты долгого хранения: несколько видов круп, макароны, сахар, чай печенье, подсолнечное масло. Развозить наборы начнут уже в понедельник.

Сегодня, по указу Дмитрия Миронова, жителей области старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU