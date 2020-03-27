В Ярославле пенсионерам бесплатно доставят продукты
Речь идет о ярославцах старше 65 лет, которые живут одни и имеют доход ниже прожиточного минимума.
- Пожилым людям рекомендовано находиться дома и без острой необходимости не выходить на улицу. Мы понимаем, что такие граждане могут испытывать трудности с обеспечением себя продуктами и товарами первой необходимости. Мы составили поименные списки и определили фронт работ, - сказал директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля Сергей Ивченко.
В наборы входят продукты долгого хранения: несколько видов круп, макароны, сахар, чай печенье, подсолнечное масло. Развозить наборы начнут уже в понедельник.
Сегодня, по указу Дмитрия Миронова, жителей области старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU