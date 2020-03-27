2020-03-27T15:55:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Ярославцев старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции

Пенсионером нельзя будет выходить из дома с 27 марта по 14 апреля
Полина ЗАЙЦЕВА
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Пенсионеры старшего возраста являются самой уязвимой группой населения.Пенсионеры старшего возраста являются самой уязвимой группой населения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ о ряде мер, необходимых для предотвращения распространения на территории региона коронавируса. Одной из них является обязательная самоизоляция жителей региона старше65 лет.

- Соблюдать режим будет необходимо с 27 марта по 14 апреля, - говорится в приказе губернатора.

Данная мера необходима в связи с тем, что пенсионеры старшего возраста являются самой уязвимой группой населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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