Ярославцев старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции

27 Март 2020 2020-03-27T15:55:39+03:00

Пенсионером нельзя будет выходить из дома с 27 марта по 14 апреля

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ о ряде мер, необходимых для предотвращения распространения на территории региона коронавируса. Одной из них является обязательная самоизоляция жителей региона старше65 лет.

- Соблюдать режим будет необходимо с 27 марта по 14 апреля, - говорится в приказе губернатора.

Данная мера необходима в связи с тем, что пенсионеры старшего возраста являются самой уязвимой группой населения.

ИСТОЧНИК KP.RU