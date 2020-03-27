2020-03-27T13:55:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В больнице Ярославля, где работает жена зараженного корронавирусом, отменят плановую госпитализацию

Это профилактическая мера
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Под наблюдение взяли всех детей и родителей, которые лежали в больнице в момент возвращения врачаПод наблюдение взяли всех детей и родителей, которые лежали в больнице в момент возвращения врачаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В детском отделении Центральной городской больницы, в котором работает жена пациента с подтвержденным коронавирусом, решили приостановить плановую госпитализацию. Приостановлены все назначенные операции и обследование больных. Как сообщает правительство Ярославской области, это не более чем профилактическая мера. Медику уже сделали два повторных теста и они оба показали отрицательный результат на наличие вируса.

Тем не менее, под наблюдение взяли всех детей и родителей, которые лежали в больнице в момент возвращения врача из-за границы. Сама женщина, как и ее супруг, находятся в инфекционной больнице. Оценку действиям врача должны жать правоохранительные органы.

Известно, что из Австрии врач и ее супруг вернулись 7 марта, но на двухнедельный карантин не ушли. На тот момент страна не была в списке эпидемичных, соответственно, не было и распоряжения об обязательной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле изменится расписание движения общественного транспорта
Больницы Ярославской области переводят в режим работы в условиях эпидемии
Ярославцев старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции
Ярославцев старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции
В Ярославской области от пала травы сгорели гараж и жилой дом
В Ярославле после карантина открылся кинотеатр «Родина»
В Рыбинске со следующей недели изменится расписание движения транспорта
В больнице Ярославля, где работает жена зараженного корронавирусом, отменят плановую госпитализацию
В Ярославской области квитанции за комуслуги могут прийти позже обычного
ЗАГС в Ярославле будет работать в обычном режиме
Ярославское ПАТП-1 планирует закупить услуги кондукторов на 25,5 миллиона рублей
В Ярославле закроются рестораны, парикмахерские, ночные клубы
В Ярославской области выявлен новый случай заболевания коронавирусом
Жительница Ярославской области из-за долга по кредиту осталась без земельного участка