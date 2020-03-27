В больнице Ярославля, где работает жена зараженного корронавирусом, отменят плановую госпитализацию

27 Март 2020 2020-03-27T13:55:11+03:00

Под наблюдение взяли всех детей и родителей, которые лежали в больнице в момент возвращения врача Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В детском отделении Центральной городской больницы, в котором работает жена пациента с подтвержденным коронавирусом, решили приостановить плановую госпитализацию. Приостановлены все назначенные операции и обследование больных. Как сообщает правительство Ярославской области, это не более чем профилактическая мера. Медику уже сделали два повторных теста и они оба показали отрицательный результат на наличие вируса.

Тем не менее, под наблюдение взяли всех детей и родителей, которые лежали в больнице в момент возвращения врача из-за границы. Сама женщина, как и ее супруг, находятся в инфекционной больнице. Оценку действиям врача должны жать правоохранительные органы.

Известно, что из Австрии врач и ее супруг вернулись 7 марта, но на двухнедельный карантин не ушли. На тот момент страна не была в списке эпидемичных, соответственно, не было и распоряжения об обязательной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU