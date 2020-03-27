2020-03-27T11:58:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области выявлен новый случай заболевания коронавирусом

Сообщается, что заболевший вернулся в регион из Европы
Полина ЗАЙЦЕВА
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Официально подтвержден второй случай заражения коронавирусомОфициально подтвержден второй случай заражения коронавирусомФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Ярославской области официально подтвержден второй случай заражения коронавирусом. Инфекция COVID-19 была выявлена к мужчины, который вместе с супругой вернулся из Европы.

- Пациент помещен в инфекционный бокс, - прокомментировали в оперативном штабе по коронавирусу в Ярославской области. - Супруга заболевшего также изолирована, хотя ее тест показал отрицательный результат.

Помимо этого у двух жителей региона сохраняются сомнительные результаты на коронавирус. За прошедшие сутки было исследовано 373 анализа.

Информация будет дополняться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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