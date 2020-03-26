В Ярославской области от пала травы сгорел жилой дом

26 Март 2020 2020-03-26T13:11:57+03:00

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Вчера, 25 марта, около полудня в деревне Поповка Гаврилов-Ямского района от пала травы загорелся частный дом. Местные жители вызвали пожарных и, пока ждали их прибытия, попытались сами справиться с огнем.

- На место происшествия прибыли 4 пожарные машины и 9 сотрудников МЧС. Ликвидировать пожар удалось в 18:35. Огонь уничтожил жилой дом и хозяйственные постройки. Пострадавших нет, - сообщила пресс-служба областного управления МЧС в Твиттере.

О случившемся на своей странице в социальной сети рассказал сосед потерпевших, депутат муниципалитета Дмитрий Соколов. Он написал, что один из деревенских жителей держит коз и каждый год устраивает пал травы, чтобы она лучше росла и не было клещей, которые могут покусать домашнюю живность. Соседи разговаривали по этому поводу с мужчиной не один раз. Но ни беседы, ни даже установленные камеры не помогли.

Сейчас поджигателя пытаются привлечь хотя бы к административной ответственности.

С 1 апреля в Ярославской области начинается пожароопасный период, во время которого будет действовать много ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU