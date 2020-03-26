2020-03-26T09:18:58+03:00
Общество

Отменяются поезда из Рыбинска в Москву и обратно

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Запустят поезда лишь на майские праздники - 1 и 8 числаЗапустят поезда лишь на майские праздники - 1 и 8 числаФото: Олег ЗОЛОТО
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Маршрут прекращает работу с 3 апреля по 28 августа.

Движение поездов «МоскваРыбинск» будет приостановлено с 3 апреля вплоть до 28 августа. Произошло это из-за резкого спада пассажиропотока, связанного с коронавирусом, так сообщает пресс-служба СЖД.

Запустят поезда лишь на майские праздники - 1 и 8 мая.

Маршрут по направлению «Рыбинск – Москва» приостановит свою работу на два дня позже, с 5 апреля по 30 августа.

Средства, затраченные на покупку билетов, можно вернуть или же поменять билет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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