В Ярославле мэрия потратит 26 миллионов на укрепление газона «Шинника»

5 Март 2020 2020-03-05T15:15:45+03:00

Сейчас закупка переведена на этап «Работа комиссии». Фото: скриншот с сайта Государственных закупок.

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Мэрия Ярославля потратит 25 миллионов 937 тысяч рублей на укрепление травяного покрытия футбольного поля на стадионе «Шинник». Соответствующий аукцион был размещен на сайте Государственных закупок.

Проект предполагает установку под землей продольной дренажной системы на глубине около метра и системы орошения

- Система укрепления травяного покрытия поля представляет собой технологию стабилизации корнеобитаемого слоя натурального газона футбольного поля методом вживления пластиковых имплантов, - говорится в документации аукциона. - Для вживления пластиковых имплантов должен использоваться автоматизированный технологический комплекс с управлением посредством сервоприводов и ультразвуковых датчиков, обеспечивающих точность имплантации до 1 мм.

Подрядчику предлагается приступить к работе с 1 июня 2020 года. Закончить укрепление планируется к 22 июня 2020 года. Дата окончания подачи заявок на аукцион – 3 марта. Сейчас закупка переведена на этап «Работа комиссии».

Напомним, из-за плохого качества покрытия футбольного поля сорвался матч между ФК «Шинник» и ФК «Урал». При этом за содержанием стадиона обязана следить мэрия Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU