2020-03-05T15:15:45+03:00
Общество

В Ярославле мэрия потратит 26 миллионов на укрепление газона «Шинника»

Соответствующий аукцион появился на сайте Госзакупок
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Сейчас закупка переведена на этап «Работа комиссии». Фото: скриншот с сайта Государственных закупок.Сейчас закупка переведена на этап «Работа комиссии». Фото: скриншот с сайта Государственных закупок.
Изменить размер текста:

Мэрия Ярославля потратит 25 миллионов 937 тысяч рублей на укрепление травяного покрытия футбольного поля на стадионе «Шинник». Соответствующий аукцион был размещен на сайте Государственных закупок.

Проект предполагает установку под землей продольной дренажной системы на глубине около метра и системы орошения

- Система укрепления травяного покрытия поля представляет собой технологию стабилизации корнеобитаемого слоя натурального газона футбольного поля методом вживления пластиковых имплантов, - говорится в документации аукциона. - Для вживления пластиковых имплантов должен использоваться автоматизированный технологический комплекс с управлением посредством сервоприводов и ультразвуковых датчиков, обеспечивающих точность имплантации до 1 мм.

Подрядчику предлагается приступить к работе с 1 июня 2020 года. Закончить укрепление планируется к 22 июня 2020 года. Дата окончания подачи заявок на аукцион – 3 марта. Сейчас закупка переведена на этап «Работа комиссии».

Напомним, из-за плохого качества покрытия футбольного поля сорвался матч между ФК «Шинник» и ФК «Урал». При этом за содержанием стадиона обязана следить мэрия Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле мэрия потратит 26 миллионов на укрепление газона «Шинника»
Рыбинские общественники собирают деньги на памятник детям войны
Депутат ярославского муниципалитета не собирается покидать совет директоров «Яргорэлектротранса»
А вы знали? Дмитрий Миронов недавно стал папой
Ярославцы избили случайного знакомого ножкой от табурета и шампуром
В Ярославской области в ДТП погибли два человека
В Ярославской области при пожаре в частном доме погиб мужчина
В Рыбинске осудят мужчину, который присвоил телефон собутыльника
Ярославцы в прошлом году взяли ипотеки на 18 миллиардов рублей
Дмитрий Миронов: "В Ярославле появится скоростной поезд "Ласточка" до Москвы"
Ярославское МЧС опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды
Болельщики «Локомотива» требуют отставки президента ярославского клуба
В колонии Ярославской области прошел день открытых дверей
В Ярославле уже пять дней разыскивают 15-летнюю девушку с пирсингом
В Ярославской области за серию краж и разбой осудили жителя Некоуза
В Ярославле осудят автомобилиста, который сбил 73-летнюю пенсионерку
В Рыбинске нашли тело пропавшего полгода назад Владимира Андреева
Кубковый матч «Шинника» с «Уралом» перенесен на 18 марта
«Буревестнику» хватило первой половины матча для решающего перевеса над «Новосибирском»
Прокуратура Ярославской области нашла нарушения в работе ювелира
В Рыбинске женщину до смерти запинали ногами из-за трехтысячного долга
В Ярославле новые хозяева с трудом выселили из своей квартиры бывших владельцев
«Трава не растет»: В мэрии Ярославля высказались об отмене матча с «Уралом»
В Ярославле троллейбусное депо №1 все же переедет с Горвала
Орган в лютеранской церкви и местные буддисты: в Ярославле пройдет фестиваль прогулок «Город по-новому»
Рыбинск вошел в двадцатку IQ городов