Матч «Шинник»-«Урал» не состоится из-за неготовности стадиона в Ярославле

В Ярославле отменен футбольный матч 1/4 финала ОЛИМП Кубка России между командами «Шинник» и «Урал». Соответствующее заявление сделали в Российском Футбольном Союзе. Причиной отмены матча названо не удовлетворительное состояние футбольного поля.

Данная новость стала потрясением для болельщиков и жителей города. Дело в том, что на всех административных планерках и собраниях, а также на сайте футбольного клуба «Шинник» регулярно сообщалось о полной готовности стадиона к проведению матчей финала Кубка России, а также об усиленных тренировках спортсменов.

В официальной группе ФК «Урал» сообщили, что информация об отмене матча поступила за четыре часа до начала игры. Спортсмены и команда «Урала» уже приехали в Ярославль, однако, видимо, придется уезжать обратно.

- В данные минуты пресс-секретарь ФК «Шинник» находится под южной трибуной стадиона, - прокомментировали в приемной клуба. - После того, как специальная комиссия закончит обход территории, он сможет дать комментарий по данному поводу.

Кто виноват в срыве матча – доподлинно не известно. Однако стоит отметить, что контроль над содержанием стадиона осуществляет мэрия Ярославля и городское управление по физической культуре и спорту.

- Часть расходов по организации матча согласно регламенту Олимп Кубка России ФК «Шинник» компенсирует ФК «Урал» и РФС, - говорится на сайте общероссийской общественной организации РФС. Кто будет выплачивать компенсацию, а также о какой сумме идет речь в публикации пока не ясно.

Мэрия Ярославля сделала заявление по поводу отмены футбольного матча «Шинник» - «Урал». По словам администрации города к первому матчу сезона был разработан специальный план подготовки.

- С 14 января 2020 года по настоящее время на поле включен подогрев, чтобы поддерживать наиболее благоприятную температуру почвы, но, учитывая климатические условия, трава в это время года не растет, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Где и когда состоится отмененный матч по-прежнему остается неизвестным. Информация будет обновляться.