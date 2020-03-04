В Ярославле троллейбусное депо №1 все же переедет с Горвала

4 Март 2020 2020-03-04T16:33:05+03:00

При этом маршрут №8 троллейбуса закрывать не будут, даже временно

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Троллейбусный маршрут №8 сохранят, а депо с Городского вала переедет. Об этом сегодня, 4 марта, сообщили на заседании муниципалитета.

- Этот маршрут важен для жителей Дзержинского района, и в целом вся троллейбусная сеть должна в городе развиваться. Кроме того, территория депо на Горвалу рассматривалась как потенциальная площадка для развития центра Ярославля еще с двухтысячных годов, поэтому строительство на этом месте считаю возможным, - сказал председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Таким образом, все же все троллейбусы переедут в депо на улице Герцена, а на Горвалу будет построен жилой комплекс. Еще в прошлом году было подписано инвестиционное соглашение, по условиям которого инвестор получает нужную ему землю, а заказчик – новую тяговую подстанцию. Кстати, 1700 квадратных метров в новом жилом комплексе получат «ЯрГЭТ» и мэрия, благодаря чему, уточняют в ведомстве, сдвинется очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также будет разработан проект школы на 500 мест.

Средства инвестора, поясняют в мэрии, направят на обновление подвижного состава и закупку новых троллейбусов.

Кроме того, депутаты муниципалитета считают, что вывод промышленных предприятий из центра города экономически и экологически оправдан. Напомним, что переезд депо планируются до 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU